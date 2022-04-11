İslam Memiş: Dolar 13.80'e inecek, Erdoğan Haziran'a kadar tüm ekibi değiştirip 'erken seçim' diyecek
Doların 18 lirayı aştığı saatlerde "dolar çökecek" diyen ve saatler sonra dolar çöken İSlam Memiş, ekonomi yönetimindeki değişiklikleri de önceden bilmişti. İslam Memiş'ten politika, altın ve dolarla ilgili bomba tahminler geldi. İşte İslam Memiş'in ağızları açık bıracak o tahminleri...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem altın ve dolar hem de siyaset dünyasıyla ilgili bomba tahminlerde bulundu. İslam Memiş, "Mayıs’ta Hüplet Haziran’da Gümlet" başlıklı yazısında Mayıs ayı içerisinde finans piyasalarında yaşanacak büyük tezgahı anlatıp, ardından Kabine'de değişiklik ve erken seçim tahmininde bulundu. İşte İslam Memiş'in o tahminleri...
Nisan ayının “Mayıs’a hazırlık ayı” olduğunu sık sık belirttiğimi anımsatmak isterim. Mayıs ayında dışarıya odaklanacağımız, dış etkenlerden olumsuz yönde etkileneceğimiz, küresel fırtına ile beraber kısa vadeli bocalayabileceğimizi belirtmek isterim. Ancak size iç gelişmeler ile ilgili düşüncemi belirtmemiştim.
Mayıs'ta gram altın 980 lira...
Mayıs-Haziran fırtınası, beraberinde yeni fırsatlar da sunabilir. Ondan sebep iç gelişmeler, aslında yılın 3. çeyreği için bize yeni mesajlar sunacak!
1- Dolar/TL kurunda Mayıs’ta 15-15,50 lira aralığını öngördüğümü önceden belirttim. Hal böyle olunca altın-gümüş gibi değerli metallerin gram bazındaki yükselişte kaçınılmaz olur. Mesela gram altın 960-980 lira aralığı, gümüş gram 12-12,50 lira aralığı.
Dolar 13.80 liraya düşecek
Tam bu esnada herkes “Bu işin dönüşü yok, artık gerilemez, yandık, bittik” derken aşağı yönlü tam ters dönüşe hazırlıklı olmak gerek. Yani, dolar/TL kurunda tekrar 13,80 lira gibi bir seviye. Sağ gösterip, soldan vurma taktiği uygulansa da aslında önceden sonuç görülebilir.