İslam Memiş: Dolar 13.80'e inecek, Erdoğan Haziran'a kadar tüm ekibi değiştirip 'erken seçim' diyecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem altın ve dolar hem de siyaset dünyasıyla ilgili bomba tahminlerde bulundu. İslam Memiş, "Mayıs’ta Hüplet Haziran’da Gümlet" başlıklı yazısında Mayıs ayı içerisinde finans piyasalarında yaşanacak büyük tezgahı anlatıp, ardından Kabine'de değişiklik ve erken seçim tahmininde bulundu. İşte İslam Memiş'in o tahminleri...