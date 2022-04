Müziğin efsane ismi Chris Bailey hayatını kaybetti!

The Saints punk rock grubunun kurucularından olan ünlü şarkıcı ve rock efsanesi Chris Bailey, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Avustralya vatandaşı ünlük punk rock müzik şarkıcısıs Chris Bailey, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber grubun sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, "Kalbimizi yaralayan büyük bir acıyla The Saints'ın solisti ve şarkı sözü yazarı Chris Bailey'nin öldüğünü duyuruyoruz" denildi.



Chris Bailey kimdir?

İrlandalı bir ailenin çocuğu olarak 1957'de Kenya'da dünyaya gelen, Belfast'ta çocukluğunu yaşayan daha sonra 7 yaşında ailesiyle birlikte Avustralya'ya göç eden Chris, bu ülkede Brisbane'e yerleşmişti. Ed Kuepper ve Ivor Hay ile lisede tanışmış ve üçlü 1973 yılında The Saints grubunu kurmuştu. Grup özellikle Brisbane'de (I'm) Stranded şarkısıyla üne kavuştu. Şarkı, şehirde marşa dönüştü.







Grup kurulduktan sonra çıkan ilk albüme adını veren bu şarkının ardından 1977 yılında aynı albüm Londra'da piyasaya sürüldü. Alastair Ward basçı olarak grubu katıldı. Ancak grubun EMI etiketiyle albümünün çıkması hayranları arasında hayal kırıklığına neden oldu ve albüm satışları düştü. Kuepper ve Hay, 1979 yılında gruptan ayrıldı. Ancak bir süre sonra yeniden gruba katıldılar. Ward ise The Damned'ın yolunu tuttu. Bailey, 2012'deki King of te Sun'a kadar The Saints olarak albüm çıkarmaya devam edip grupla birlikte turnelere çıktı. Bailey ayrıca 7 solo albüm de yaptı. Nick Cave ve Concrete Blonde'tan Johnett Napolitano ile ortak işlere imza attı.