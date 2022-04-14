Survivor tuvalet cinsel ilişki mastürbasyon regl itirafları! Aleyna Kalaycıoğlu çaldığı yasaklı maddeyi açıkladı
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla seyirciyle buluşan Survivor All Star ile tanınan genç güzel Aleyna Kalaycıoğlu yaptığı cinsellik itiraflarıyla hayranlarını şaşırttı.
Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programında bomba açıklamalar yaptı.
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Gönüllüler takımında yer alan bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşe Yüksel ile arası bozulan Aleyna Kalaycıoğlu eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşırdı.
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Kalaycıoğlu "3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı?" diyerek olay oldu.
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Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" ifadelerini kullandı.
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