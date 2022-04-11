Usta gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti! Hürriyet'ten 'mecburen emekli oldum' demişti

Deneyimli adliye muhabiri Nurettin Kurt, 59 yaşında akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kurt, 2017’de Hürriyet gazetesinden ayrılmış ve “Mecburen emekli oldum” ifadelerini kullanmıştı.

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30 yıllık meslek hayatının ardından 2017 yılında emekli olan deneyimli adliye ve polis muhabiri Nurettin Kurt, 59 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Kurt'un, Ankara Cebeci Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve akciğer yetmezliği nedeniyle yaşama veda ettiği öğrenildi.



Kurt’un ölüm haberini Twitter’dan paylaşan gazeteci Alican Uludağ, “Gazeteci Nurettin Kurt'u kaybettik. Adliye muhabirliğinin piriydi. Çok sayıda ödüllü manşet ve fotoğrafa imza attı. Ankara Adliyesi'nde ondan çok şey öğrendim muhabirlik adına. Yattığın yer incinmesin Nurettin Abi” ifadelerini kullandı.







"27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’nden mecburen emekli oldum"

30 yıllık meslek hayatına çok sayıda ödüllü haber sığdıran Nurettin Kurt, 2017 yılında Hürriyet’ten emekli olurken “Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği yaparım. Paylaşmak zorunda kaldım, sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile. Tabii ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’nden mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın.” demişti. Kurt'un cenazesi yarın öğle vaktinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



TGC'den mesaj

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Nurettin Kurt’un yaşamını yitirmesinin ardından “Değerli meslektaşımız Nurettin Kurt’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Kurt’un ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.” mesajını paylaştı.







Nurettin Kurt kimdir?

1963 yılında Tokat’ta doğdu. Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar Gazetesi’nde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılından itibaren, Günaydın-Tan Gazetesi’nde çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosuna geçti. Yaklaşık 32 yıl polis-adliye muhabiri olarak görev yaptı. 2008 yılında TGC Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü başta olmak üzere, 2011 TGC Başarı Ödülü, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, iki kez Çağdaş Gazeteciler Derneği Haber Ödülü, yedi kez Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ödüllere değer görüldü. ‘Olay-Polis-Adliye Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci’ isimli bir kitabı yayımlandı. 2018 yılının Ocak ayında Hürriyet Gazetesi’nden emekli oldu. Evli, iki çocuk babasıydı.