Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Son 6 ayda...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için 1588 hastanın yurt içinde naklinin yapıldığını bildirdi.

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Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ayda tedavi için yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısı 1588'dir.

1588 vakadan 510'u uçak ambulans, 1078'i helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377."