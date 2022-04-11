Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını ağzından kaçırdı! 'Aday olacak mısınız' sorusuna cevabı olay

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda planları olduğunu gençlerle yaptığı iftardaki konuşmada ağzından kaçırdı. ''Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız'' sorusuna İmamoğlu öyle bir cevap verdi ki "CHP'de yeni kriz kapıda" dedirtti.

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Millet İttifakı'nın ve CHP'nin 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kim olacağı tartıması sürüyor. Ümit Özdağ'ın 'Adayımız Mansur Yavaş' çıkışı sonrası ir adım geriye düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk ke. bu kadar açık biçimde cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığını itiraf etti.

Geçen hafta Fox TV canlı yayınında "Benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu" demek zorunda kalan kalan Ekrem İmamoğlu, Balat’taki Haliç Sosyal Tesisleri’nde dün akşam gençlerle iftar sofrasında buluştu. İmamoğlu, gençlerin 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu, "Seçim takvimi geliştiğinde konuşacağız" dedi. İmamoğlu şu cevabı verdi:

- Değişim, bir kişinin seçilmesiyle olmaz. Türkiye'de değişim, aslında bir zihinsel değişimle mümkün. Ve her genç arkadaşım, kendi geleceğini düşünmek zorunda. Ben, ‘Gidin siyasetçi olun, partilere üye olun’ demiyorum. Ama sağlıklı, akılcı, ihtiyaçlara çözüm bulan, insanları birbiriyle yarıştıran değil, insanları birbiriyle karıştıran ya da birbiriyle münakaşa ettiren de değil.

Herkese eşit bir sistem sunan anlayışa destek olmalısınız

- Benim için herkes aynı. O bakımdan bu şehrin, bu ülkenin sorunlarına çözüm bulan, gençlerini dinleyen, çocukları dinleyen, onların geleceklerine sağlıklı projeleri ekonomide, eğitimde, sanayide, üretimde, teknolojide, tarımda, aklınıza gelecek her hususta bir süreç tanımıyla ortaya koyan, aynı zamanda ‘Ben çalışırsam, hakkımı alırım’ adalet duygusunu ön planda tutan, adamcılık, kayırmacılık, tanıdık vesaire vesaire kavramlar üzerinden değil, herkese eşit bir sistem sunan anlayışa mutlaka destek olmalısınız.

Gençlerden destek istemeyi de unutmadı

- Tabii bunları zaman içerisinde, siyaset süreci olgunlaştığında, seçim takvimi geliştiğinde daha çok konuşacağız, daha çok dertleşeceğiz. Biz de anlatacağız, siz de bizleri dinleyeceksiniz. Başkalarını da dinleyeceksiniz. Ama en doğru kararı verme konusunda ve aktif rol alma konusunda, en fazla gençlerin bu mücadelenin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer konu kolay. En doğru kişi tercih edilir ve seçilir. Ama sizlerin aktif olması, bu büyük dönüşüme katkı sunması şart.