Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna Mansur Yavaş ilk kez cevap verdi

2023 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi öne çıkan Mansur Yavaş net konuştu. Meral Akşener ile buluşan Mansur Yavaş açıklamalar rızamın dışında dedi.

2023 yılı genel seçimlerinde ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Saat 12.00'da gerçekleşen görüşme siyaset kulislerini hareketlendirdi. Görüşmenin ardından iki isim basın açıklamasında bulundu.

Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı adayımız' açıklamaları sorulan Mansur Yavaş, şu yanıtı verdi:

*Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında".