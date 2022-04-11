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'Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?' sorusuna Nihat Hatipoğlu bakın ne yanıt verdi

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor. Adana'dan canlı yayına katılan bir genç, "Vefat eden teyzemi yıkayan kadın, bize izin verdi, öptük vedalaştık ama teyzemin eşine dokundurmadı. Abdestinin bozulacağını söyledi. Bu dinimizce günah mıdır? Dokununca abdesti bozulur mu? sorusu üzerine Hatipoğlu "Hiçbir şey olmaz. Burada kadınlar da erkekler de mağdur ediliyor. Eşi ölmüş son defa veda etmek istiyor. Neden haram olsun? Nikahı düşmedi. 4 ay gibi bir süresi var. Evlilik devam ediyor. Görmek istiyorsa görür tabii. Vedadır bu. Hatta ihtiyaç haline, kocası eşini yıkayabilir. Tersi de olabilir." yanıtını verdi.

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