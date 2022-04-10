Pakistanlı sapık İstanbul'da kadınları gizlice videoya çekti! Profiline bakın ne yazmış

İSTANBIŞ'da yaşayan Pakistanlı sapık, sokakta yürüyen kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaçak girişler ve sığınmacı sorunu tartışılmaya devam ederken, Pakistanlı sapığın Türk kızlarının videosunu gizlice çekip sosyal medyada yayınlandığı yeni görüntü ortaya çıktı. Instagram'da “umairaltaf8” kullanıcı adlı Pakistanlı sapık, sokakta yürüyen 2 Türk kızı arkalarından gizlice videoya aldı. İstanbul'da yaşadığı görülen Pakistanlı sapık, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Sapığın daha sonra ön kamerayı açarak kendisini çektiği ve gülümsediği görülüyor. İğrenç videoları ortaya çıkan Umair Altaf hesabını gizlice aldı. Umair Altaf'in profiline "🇵🇰Turkey❤ Istanbul🇹🇷⚘⚘⚘⚘⚘❤❤❤" yazması dikkatlerden kaçmadı.