BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44
MEDYA

TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 2. bölüm fragmanı

Kasaba Doktoru dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kasaba Doktoru'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kasaba Doktoru 15 Nisan 2022 Cuma akşamı TRT 1'de...

Dizide babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınıyor. Ali, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı bir araya getiren bu kasaba hastanesinde insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
Ali Koç'un Trabzonspor sözleri sonrası Karadeniz ekibi maç kazanamadı
Ali Koç'un Trabzonspor sözleri sonrası Karadeniz ekibi maç kazanamadı
Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
Türkiye'nin 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'nin 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
M’EXPO siyasetin gergin yüzüne boyun eğmedi
M’EXPO siyasetin gergin yüzüne boyun eğmedi
Beşiktaş yeni hocasıyla Alanyaspor engelini farklı geçti
Beşiktaş yeni hocasıyla Alanyaspor engelini farklı geçti
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Ercan Saatçi evli mi ilk eşi ve çocukları kimdir?
Ercan Saatçi evli mi ilk eşi ve çocukları kimdir?
Diyanet’ten 2022 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama
Diyanet’ten 2022 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama