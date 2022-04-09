Paraya para demiyor! Sosyal medyayı sallayan 'bilinçaltı uzmanı' Eylem Amine Altunkaynak kimdir eşi ve çocukları

Sosyal medya, "bilinçaltı ve kuantum uzmanı" olarak kendini tanıtan ve seminerini izlemek için kadınların kuyruk olduğu Eylem Amine Altunkaynak'ı konuşuyor. Bir seminerden 57 bin lira alan Altunkaynak'ın verdiği kursların ücreti ise 1.300 TL ile 57 bin TL aralığında değişiyor.

Sosyal medya kendini bilinçaltı uzmanı olarak tanıtıp, lüks restoranlarda seminerler veren ve seminerlerini izlemek için kadınların kuyruk oluşturduğu peçeli kadının görüntülerini tartışıyor. Eylem Amine Altunkaynak isimli kişinin verdiği seminerlerin ücretlerinin 1300 TL ile 57 bin TL aralığında olduğu görüldü.

Lüks restoranlarda seminer verip, sertifika dağıtıyor

Instagram’da “gelişim devam_ediyor” isimli hesap üzerinden paylaşım yapan ve kendisini NLP, kuantum ve bilinçaltı uzmanı olarak tanıtan Eylem Amine Altunkaynak’ın lüks yaşamı ve verdiği seminerlerin görüntüleri sosyal medyada kullanıcıları tarafından tepki ile karşılandı.

Seminer ücretleri 1.300 lira ile 57 bin lira arasında değişiyor

Altunkaynak, “Bilinçaltı, metafizik, kuantum, çakra” gibi ifadelerle lüks restoranlarda seminer veriyor. Fiyatları 1300 TL’den başlayarak 57 bin TL’ye kadar yükselen söz konusu eğitimlere ise onlarca kişinin katıldığı görülüyor. En pahalı eğitim ise 'kendini işini kur' eğitimi olarak göze çarpıyor. Kendi işini kurma eğitimi almak için Amine Altunkaynak'a 57 bin lira ödemek gerekiyor.

Altunkaynak’ın verdiği eğitimlerin fiyatları şöyle:

Eylem Amine Altunkaynak kimdir eşi ve çocukları?

Trabzon İli Of ilçesinde doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden 2006 tarihinde mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme bölümünü 2010 yılında bitirdi.

Üniversite yıllarında psikoloji, insan davranışları ve kişisel gelişim alanlarına merakı dolayısıyla ilgili alanlarda araştırma çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bölgesel radyolarda kişisel gelişim programları hazırlayıp sundu.

2009 yılında gerçekleştirmiş olduğu evlilikle birlikte eğitimine ara vermek verdi ve 3 çocuk doğurdu. 2015 yılında kızının disleksi olması üzerine farkındalığını araştırmaya başladı.

Türkiye’de spritüel alanlardaki konuların Kur’an-ı Kerim ışığında sünnetullaha uygun anlatımını içeren ücretsiz ilk whatsapp grupları kurdu. 'Gelişim devam ediyor' adlı 10’nun üzerinde whatsapp gurubuyla 20.000’ni aşkın telegram ile binlerce bayana ulaştı.

Hanımlara özel eğitim ve seminerler verdi. 2500 üzerinde uzaman eğitmen kadın yetiştirdi. Kendi eğitimini geliştirerek Eylem Amine Altunkaynak sistemi bilinçaltı temizliği eğitimini kurdu. Sosyoloji alanındaki uzmanlık eğitimine devam ediyor.