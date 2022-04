O soruyu duyunca çileden çıktı! 'Sen kimsin ya? Edep' diyen Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz

Her yıl Ramazan ayında seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu canlı yayın esnasında gelen sorulardan bir tanesine sinirlendi.

Her Ramazan ayı ve dini günlerde ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu, bu yılda Müslümanların sorularını yanıtsız bırakmıyor. Özellikle Ramazan ayı ile özdeşleşen programında her sene birbirinden ilginç "Oruç" soruları gündem olurken, sosyal medyada da alay konusu oluyor. "Oruçluyken diş fırçalamak günah mı? Yanlışlıkla suç içtim orucum bozulur mu? Sakız çiğnemek orucu bozar mı?" gibi sorulara her sene büyük bir sabırla yanıt veren Hatipoğlu, Müslümanları bilgilendiriyor.



Bunun yanı sıra, dini sohbetlerle iftar vaktini huzura kavuşturan Hatipoğlu, bazı sorular ve yanıtlar karşısında kızgınlığını gizleyemiyor. Ramazan ayında gelen sorular haricinde, Hatipoğlu'nun hitabını eleştiren bir izleyici Hazreti Vahşi'ye "Hazreti" denmesini yanlış bulunca olanlar oldu. Nihat Hatipoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran eleştiride "Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz" ifadeleri yer aldı. Prof. Dr. Hatipoğlu ise, "Sen kimsin ya? Edep. Her kitapta bu böyle geçer" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.



"Senin ne haddine? Sen kimsin?"

Sinirlerine hakim olamayan Nihat Hatipoğlu, hemen ardından "Kendini çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin? Önce peygamberin sahabesine nasıl böyle dersin?" ifadelerini kullandı.