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Tuzla Piyade Okulu'nda patlama sonrası yangın çıktı! Patlama sesi İstanbul'un bir çok yerinden duyuldu

İSTANBUL'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Tuzla Piyade Okul komutanlığı içindeki AR-GE merkezinde yaşanan peş peşe patlamaların ardından yangın çıktı... Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans Piyade Okuluna giriş yaptı. Yangın, 1 saatlik yoğun çabanın ardından söndürülürken, ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezinde henüz belirlenemeyen bazı görgü tanıklarına göre 3 bazı görgü tanıklarına göre peş peşe dört patlama meydana geldi. Ardından da bölgede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans okula giriş yaparken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.

Mühimmat patlaması iddiası...
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamaların ardından yerleşke içindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.

İstanbul'un birçok yerinden duyudu
Tuzla Piyade Okulu'ndaki patlama İstanbul'un birçok noktasından kuvvetli şekilde duyulurken büyük endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın 1 saatte kontrol altına alındı
Patlamanın ardından yerleşke içindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınla birlikte zaman zaman patlama sesleri de geldi. Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 

Resmi bir açıklama yapılmadı
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. İlk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. 

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