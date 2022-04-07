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Bursa'da akılalmaz anlar! Otomobilinin üzerine çıkıp minibüs şoförüne saldırdı

İhlas Haber Ajansı

BURSA merkez Osmangazi ilçesinde yol verme meselesi yüzünden iki sürücünün tartışması kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücü kendi aracının tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat vurdu. Bu anlar anbean kameraya yansıdı.

BURSA merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Öfkeli sürücü otomobilinin tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme ve tokat vurdu.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü otomobilin üstünden indirildi.

Bu anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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