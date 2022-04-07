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DÜNYA

Rus ordusundan temizlenen Borodyanka’nın son haline bakın

Kiev Valisi Aleksey Kuleba, Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusundan temizlenen Borodyanka şehrinin son haline ilişkin görüntüleri yayınlayarak, “Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusundan temizlenen Borodyanka şehrinin son haline ilişkin görüntüler Kiev Valisi Aleksey Kuleba tarafından yayınladı.

“Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz"
Görüntüleri çekerken bilgilendirme yapan Vali Kuleba, "Savaşın 42’inci gününde Borodyanka şerhindeyiz. Enkazları kaldırmaya başladık. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri çalışıyor. 50’den fazla insanın olduğu bir grup geldi. Yarından itibaren 3 kat daha fazla çalışacağız. Bucha, Gostomel ve Irpin’den sonra her şeye hazır olduğumuzu sanıyordum. Ancak Borodyanka görmek zorunda kaldığım en kötü yerdi. Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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