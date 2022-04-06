Erdoğan ile çocukların gülümseten anları: Cumhur Dede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ramazan ayının ilk orucunu şehit ailesi ve yakınları ile açmıştı. Erdoğan'ın iftar sonrası çocuklar ile olan muhabbetinde çocukların 'Cumhur Dede' şeklinde hitap ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit ailesi ve yapmıştı. İftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklar ile sohbet ettiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Küçük bir kız görüntülerde Erdoğan'a, "Cumhur Dede, doğduğumdan beri sizin bizim eve gelmenizi bekledim. Lütfen gelin" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gülümseyerek, "Annen istemiyor ki beni" şeklinde küzük kızla şakalaşıyor. Kızın annesi ise bu sözün üzerine, "Cumhurbaşkanım ben Almanya'ya gidemiyorum biliyor musunuz siz geleceksiniz diye. Bütün ailem orada" ifadeleriyle sitem ediyor.