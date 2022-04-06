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MEDYA

Ayşenur Arslan'ın zor anları İBB okkalı zammı yapınca nasıl savunacağını şaşırdı

İSTANBUL'da ulaşıma gelen yüzde 40 zam haberini Halk TV'deki programı esnasında alan Ayşenur Arslan zammı nasıl savunacağını şaşırdı.

İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 40'lık zam kararını Halk TV'deki Medya Mahallesi programında canlı yayında sunan Ayşenur Arslan söyleyecek söz bulamadı nasıl savunacağını şaşırdı.

Konuğu gazeteci Faruk Eren "Sosyal belediyenin bedava yapması gerekirken böyle zam korkunç bir durum. Yüzde 40 çok ağır bir zam talihsiz bir karar" diye eleştirince Ayşenur Arslan savunmaya çalışarak "Çok ciddi bir zam geldi. Akaryakıt zamlarından sonra bunlar normal deniyor, normal değil mi?" diye savunmaya çalıştı.

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