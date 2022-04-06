Obama 5 yıl sonra Beyaz Saray'a 'Başkan' olarak döndü! Joe Biden dünyanın diline düştü

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gitti ve bir konuşma yaptı. Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden, Obama'nın gölgesinde kalırken, Obama'nın kürsüden Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı" diye takılması salonu kırıp geçirdi. Biden'in kalabalık içinde yalnız kaldığı ve Obama'yı anlar, ABD Başkanı'nın dünyanın diline düşürdü.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, daha sonra Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le birlikte kameraların karşısına geçti.

Obama'nın Biden'a "Başkan Yardımcısı" olarak hitap etti

Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü. Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Yemekte oturma düzeni konusunda kafamız karıştı

ABD Başkanı Biden ise konuşmasına "Ben Joe Biden, Başkan Barack Obama'nın yardımcısı ve Joe Biden'ın kocasıyım!" espirisiyle başladı. Ardından da Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.