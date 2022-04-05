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DÜNYA

Dünyanın kanı dondu! Buça katliamının görüntüsü çıktı: İşte sivil vatandaşın öldürülme anı...

Buça'da Rus ordusu tarafından yapılan katliamın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Yablonska Caddesi'nin girişinde ölü halde bulunan bir sivilin vurulma anı yayınlandı.

Buça'da Rus ordusu tarafından yapılan katliamın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Yablonska Caddesi'nin girişinde ölü halde bulunan bir sivilin vurulma anı yayınlandı. Öte yandan, ABD'li bir görüntüleme şirketinin yayımladığı uydu fotoğrafları, birkaç gün önce Ukrayna'nın tekrar kontrolüne giren Buça kasabasının sokaklarında bulunan sivil cesetlerinin iki hafta önce kasaba Rusların kontrolündeyken de aynı yerlerde olduğunu gösterdi.

Görüntüler, kasabadaki sivillerin Ukrayna güçleri tarafından öldürüldüğü ya da olay yerinin kurgulanmış olduğu şeklinde Rusya'nın dile getirdiği iddiaları zayıflattı. Maxar Technologies şirketi, Buça kasabasının 18, 19 ve 31 Mart'ta çekilmiş uydu görüntülerini paylaştı. Dokuz fotoğrafın en az dördünde, kasabanın Yablonska caddesinin üzerinde cesetler gözüküyor.

İddiaları kabul etmedi
Buça kasabası, 30 Mart'a kadar Rus güçlerinin kontrolü altındaydı. TASS Haber Ajansı'nda yer alan dünkü haberde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Buça'daki cesetlerin oraya "yerleştirildiğini" ve bu cesetlere ait "sahte" fotoğrafların da Batılı ülkeler ve Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını söylemişti.

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