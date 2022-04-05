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94 yaşına dans ederek giren Haldun Dormen herkesi şaşırttı! Keyifli dakikalar yaşattı

Dormen Akademi öğrencileri, Duayen tiyatro sanatçısı Haldun Dormen’e sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. 94 yaşındaki usta sanatçı öğrencileriyle beraber dans etti.

Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, 94 yaşına girdi. Dormen Akademi öğrencileri usta tiyatro sanatçısına düzenledikleri doğum günü sürprizi ile keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencileri ile birlikte dans eden Dormen’ın videosunu Ayşe Arman, Instagram hesabından paylaştı.

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