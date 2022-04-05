BIST 2.327
DOLAR 14,71
EURO 16,17
ALTIN 911,33
MEDYA

'20 çıplak kadın 20 çıplak erkek her gün evimize giriyor! İmam vaazda Survivor yarışmasına çattı!

SURVİVOR yarışması izlenme rekorları kırarken, bir cami imamı kürsüden Survivor yarışmasına ve onu izleyenleri topa tuttu. İmam, vaaz sırasında "Bir adada 20 tane yarı çıplak kadın, 20 tane yarı çıplak erkek Survivor diye bir yarışma adı altında her gece televizyondan evlerimize giriyor" dedi.

Sosyal medyada izlenme rekorları kıran ancak nerede çekildiği bilinmeyen videoda, bir cami imamı kürsüden vaaz ederken Survivor yarışmasına ve onu izleyenlere tepki gösterdi. İmam, Tv8'de yayınlanan Survivor'a tepki göstererek "Bir adada 20 tane yarı çıplak kadın, 20 tane yarı çıplak erkek Survivor diye bir yarışma adı altında her gece televizyondan evlerimize giriyor" dedi. İmam, şu ifadeleri kullandı:

"Bir adada 20 tane yarı çıplak kadın, 20 tane yarı çıplak erkek Survivor diye bir yarışma adı altında her gece televizyondan evlerimize giriyor. Müslüman oturup bunu izliyor ve bu Survivor reyting yapıyor reyting. İzlenme rekorları kırıyor. Kim izliyor bunları bana söyleyin. Günümüz Müslümanı aziz kardeşlerim sadakati kaybetti. İslam'ı sadakati kaybettik diye bu hale geldik."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatma Şahin aylar sonra Muharrem Sarıkaya'nın tokatına neden sessiz kaldığını açıkladı!
Fatma Şahin aylar sonra Muharrem Sarıkaya'nın tokatına neden sessiz kaldığını açıkladı!
Ünlü gazeteci Rauf Kemal Gerz feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden saatler önce...
Ünlü gazeteci Rauf Kemal Gerz feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden saatler önce...
FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 40. bölüm fragmanı
FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 40. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 26. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 26. bölüm fragmanı
New York Times meydanında ilk kez teravih namazı kılındı ABD'liler ne olacak diye sordu
New York Times meydanında ilk kez teravih namazı kılındı ABD'liler ne olacak diye sordu
Güldür Güldür Show zombi skeci olay! Fahrettin Koca paylaştı: Benim çilem bitmeyecek
Güldür Güldür Show zombi skeci olay! Fahrettin Koca paylaştı: Benim çilem bitmeyecek
Nagehan Alçı'nın muhalefetle ilgili iddiası olay oldu canlı yayında söyledi
Nagehan Alçı'nın muhalefetle ilgili iddiası olay oldu canlı yayında söyledi
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ağır sözler! 'Keşke ameliyat olmasaydı' deyip şok suçlamalarda bulundu
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ağır sözler! 'Keşke ameliyat olmasaydı' deyip şok suçlamalarda bulundu
Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı! Yasemin gözyaşları ile haykırdı: Ölmek istemiyorum
Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı! Yasemin gözyaşları ile haykırdı: Ölmek istemiyorum
Acun Ilıcalı hayatını kaybeden personelinin cenaze namazına katıldı
Acun Ilıcalı hayatını kaybeden personelinin cenaze namazına katıldı