'20 çıplak kadın 20 çıplak erkek her gün evimize giriyor! İmam vaazda Survivor yarışmasına çattı!

SURVİVOR yarışması izlenme rekorları kırarken, bir cami imamı kürsüden Survivor yarışmasına ve onu izleyenleri topa tuttu. İmam, vaaz sırasında "Bir adada 20 tane yarı çıplak kadın, 20 tane yarı çıplak erkek Survivor diye bir yarışma adı altında her gece televizyondan evlerimize giriyor" dedi.

Sosyal medyada izlenme rekorları kıran ancak nerede çekildiği bilinmeyen videoda, bir cami imamı kürsüden vaaz ederken Survivor yarışmasına ve onu izleyenlere tepki gösterdi. İmam, Tv8'de yayınlanan Survivor'a tepki göstererek "Bir adada 20 tane yarı çıplak kadın, 20 tane yarı çıplak erkek Survivor diye bir yarışma adı altında her gece televizyondan evlerimize giriyor" dedi. İmam, şu ifadeleri kullandı:

"Bir adada 20 tane yarı çıplak kadın, 20 tane yarı çıplak erkek Survivor diye bir yarışma adı altında her gece televizyondan evlerimize giriyor. Müslüman oturup bunu izliyor ve bu Survivor reyting yapıyor reyting. İzlenme rekorları kırıyor. Kim izliyor bunları bana söyleyin. Günümüz Müslümanı aziz kardeşlerim sadakati kaybetti. İslam'ı sadakati kaybettik diye bu hale geldik."