BIST 2.295
DOLAR 14,69
EURO 16,15
ALTIN 912,36
YEREL

Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı! Yasemin gözyaşları ile haykırdı: Ölmek istemiyorum

MERSİN’in Tarsus ilçesindeki evinden kaçıp Adana’da parklarda yaşayan 3 çocuk annesi 26 yaşındaki kadın için kayınbabası ölüm fermanı çıkarttı. Genç kadın, “Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İddiaya göre Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Yasemin B. (26) 1 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski kocası Vedat Ç. (27) bir ay önce kaçakçılık suçundan cezaevine girince, evde sorunlar yaşamaya başladı. Kayınbabası Abdulcelil Ç.’nin (50) baskılarına dayanamayan ve psikolojisi bozulan Yasemin B. bir hafta önce eşinin amcasının oğluna kendini otogara bıraktırarak evden kaçtı.

Yasemin B., Tarsus’tan Adana’ya gelip burada Merkez Parkta yatıp kalmaya başladı. Bu durumu öğrenen kayınbabası cezaevindeki oğlunun yanına giderek, “Eşin namussuzluk yaptı onun ölmesi gerekiyor sen cezaevinden çıkınca onu öldür ben sana bakarım” dediği öne sürüldü.

Kayınbaba daha sonra da genç kadın hakkında aileyi toplayıp “ölüm fermanı” vererek, her yerde onu aramaya başladı. Bu durumu öğrenen Yasemin B. dünyaya geldiğinden bu yana kaderinin hiç gülmediğini ifade ederek, “Ben daha 14 yaşında Van’da gece eve giderken birden fazla kişinin tecavüzüne uğradım. Uyandığımda çırılçıplaktım sokakta herkes bana bakıyordu. Bu olaydan dolayı ailem beni istemedi. 18 yaşıma kadar yurtta kaldım. Anne ve babamı yıllarca görmedim. 18 yaşından sonra yurttan çıkıp Tarsus’a geldim eşimle tanıştım ona yaşadığım olayları anlattım beni kabul etti. Evlendik 3 çocuğumuz oldu” dedi.

"Şimdi her yerde beni öldürme için arıyor"
Evlendikten sonra da yüzünün bir türlü gülmediğini anlatan Yasemin B., “Hem eşim, hem kayınbabam hem de görümcelerim beni sürekli dövdü. Ancak ben bunlara sesimi çıkarmadım hepsine dayandım. Bir yıl önce de eşimden ayrıldım, ama birlikte yaşamaya devam ettik. En son cezaevine girince baskılara dayanamayıp kaçtım. Kaçarken de eşimin amcasının oğlu beni otogara bıraktı. Bunu öğrenen kayınbabam benim namussuzluk yaptığımı düşünerek benim ölüm fermanımı vermiş. Şimdi her yerde beni öldürme için arıyor. Ben daha çok küçüğüm benim 3 tane çocuğum var. Ben ölmek istemiyorum yaşamak istiyorum. Ne olur bana yardım edin. Ben bir şey yapmadım. Ben namussuzluk yapmadım. Kaçtığım için pişman oldum. Ancak kesinlikle namussuzluk yapmadım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Acun Ilıcalı hayatını kaybeden personelinin cenaze namazına katıldı
Acun Ilıcalı hayatını kaybeden personelinin cenaze namazına katıldı
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi
İstanbul'da kameralar önünde dehşet! Herkesin içinde eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
İstanbul'da kameralar önünde dehşet! Herkesin içinde eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
'Ali Koç benden özür dilesin' diyen Rıdvan Dilmen canlı yayında isyan etti! Sunucu şaştı kaldı
'Ali Koç benden özür dilesin' diyen Rıdvan Dilmen canlı yayında isyan etti! Sunucu şaştı kaldı
Güldür Güldür Show zombi skeci olay! Fahrettin Koca paylaştı: Benim çilem bitmeyecek
Güldür Güldür Show zombi skeci olay! Fahrettin Koca paylaştı: Benim çilem bitmeyecek
Beylikdüzü'nde korkunç olay! İnşaat işçisi 6. kattan düştü
Beylikdüzü'nde korkunç olay! İnşaat işçisi 6. kattan düştü
New York Times meydanında ilk kez teravih namazı kılındı ABD'liler ne olacak diye sordu
New York Times meydanında ilk kez teravih namazı kılındı ABD'liler ne olacak diye sordu
Korkunç görüntüler! Darp edip başını ezmeye çalıştılar
Korkunç görüntüler! Darp edip başını ezmeye çalıştılar
ATV'nin Adı Sevgi dizisi 5. bölüm fragmanı
ATV'nin Adı Sevgi dizisi 5. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 38. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 38. bölüm fragmanı