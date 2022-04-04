A101'e 200 TL'yle alışverişe giden Mustafa Sarıgül bakın marketten neler aldı! Ne hale getirdiniz…

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 200 TL ile market alışverişi yaptığı bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Köprüsü'nün açılışında köprü geçiş ücretini açıklarken ‘200 liracık' diye ifade ettiği banknotla ilgili Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 200 TL’nin değer kaybına uğradığına dikkat çeken Sarıgül, marketten yaptığı 200 TL’lik alışveriş sonrası hükümete seslendi.



Marketten sepetine sadece 3 ürün koyabilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Marketin önündeyim. Ayçiçek yağını, peyniri, şu kadarcık eti görüyorsunuz. 200 liracıkla marketten yaptığım alışveriş bu. 200 liracığı ne hale getirdiniz!” açıklamasında bulundu.