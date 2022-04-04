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Gülşen'e meydan okuyan Nez kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnede iç çamaşırı gözüktü

Nez sahnede dans ederken kendinden geçince hem eteği açıldı hem de iç çamaşırı göründü.

Dansıyla her zaman konuşulan Nez, son sahnesiyle sosyal medyada yine konuşulmayı başardı. Nez çıktığı sahnede çok cesurdu ve kasığına kadar yırtmacıyla dans ederken, kalçasına vurup hareketler yaptığı anda iç çamaşırı açıldı, tangası göründü. “Her şey boş” şarkısında coşan Nez, kendisine gelen “Gülşen’e meydan mı okuyor” yorumlarına “Dans etmeye, farklı kostümler giymeye ben bu yıl başlamadım. İlk çıktığım yıllardan beri her sahnemde dans ederim, farklı kostümler tercih ederim.” diyerek yanıt verdi.

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