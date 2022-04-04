'Ali Koç benden özür dilesin' diyen Rıdvan Dilmen canlı yayında isyan etti! Sunucu şaştı kaldı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon ile Fenerbahçe'nin kadrosunu yorumlarken kameraya dönüp "Ali Bey de, o sallayanlar da benden özür dilesin." deyip eleştirilere çok sert cevap verdi.

İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle yükselişe geçen Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanında ortaya koyduğu futbola ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen tam not verdi. Fenerbahçe'nin üçlü ve dörtlü oynadığı dönemi değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakkında yapılan eleştirilere sert çıktı. Rıdvan Dilmen'in Ali Koç'a yaptığı gönderme programa damga vurdu.



Rıdvan Dilmen, "Ali Bey de o sallayanlar da benden özür dilesin, hiç mütevazı olmayacağım. En azından kendi dünyalarında özür dilesinler. Fenerbahçe yanlış oynuyordu, doğru oynatan bir teknik direktör geldi, bu kadar. Biz çok şükür 25-30 senedir para kazanıyoruz, yorumculuk yapıyoruz. Futbol basit bir oyundur. Zor olan ise basit oynamaktır. Pereira zor olanı tercih etti, ben ne yapayım yani?" ifadeleriyle yüklendi. Dilmen'in bu sözleri sosyal medyada çok ses getirdi.