İstanbul'da kameralar önünde dehşet! Herkesin içinde eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti

İSTANBUL Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde Alpaslan Çay, metrobüsten inen eski kız arkadaşı Kader Gökçe’yi sokak ortasında boşnundan vurarak öldürdü. Ardından da aynı silahla intihar etti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı...

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde metrobüsten inen Kader Gökçe (23) eski sevgilisi Alpaslan Çay tarafından zorla bir ara sokağa çekildi. Burada genç kızı boynundan vurarak öldüren Alpaslan Çay, aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu.

Evlenip boşanmış, tehditten sabıka kaydı var

Yaşanan olayın ardından intihara teşebbüs eden Çay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil Çay’ın daha önceden evlenip boşandığı ve tehdit suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı...

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metrobüs üst geçidinde bekleyen şüphelinin, merdivenlerden inen kadına saldırması ve ara sokağa götürmesi yer alıyor.