BIST 2.286
DOLAR 14,71
EURO 16,20
ALTIN 911,45
GÜNCEL

İstanbul'da kameralar önünde dehşet! Herkesin içinde eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti

İSTANBUL Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde Alpaslan Çay, metrobüsten inen eski kız arkadaşı Kader Gökçe’yi sokak ortasında boşnundan vurarak öldürdü. Ardından da aynı silahla intihar etti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı...

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde metrobüsten inen Kader Gökçe (23) eski sevgilisi Alpaslan Çay tarafından zorla bir ara sokağa çekildi. Burada genç kızı boynundan vurarak öldüren  Alpaslan Çay, aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. 

Evlenip boşanmış, tehditten sabıka kaydı var
Yaşanan olayın ardından intihara teşebbüs eden Çay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil Çay’ın daha önceden evlenip boşandığı ve tehdit suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı...
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metrobüs üst geçidinde bekleyen şüphelinin, merdivenlerden inen kadına saldırması ve ara sokağa götürmesi yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Ali Koç benden özür dilesin' diyen Rıdvan Dilmen canlı yayında isyan etti! Sunucu şaştı kaldı
'Ali Koç benden özür dilesin' diyen Rıdvan Dilmen canlı yayında isyan etti! Sunucu şaştı kaldı
A101'e 200 TL'yle alışverişe giden Mustafa Sarıgül bakın marketten neler aldı! Ne hale getirdiniz…
A101'e 200 TL'yle alışverişe giden Mustafa Sarıgül bakın marketten neler aldı! Ne hale getirdiniz…
Beylikdüzü'nde korkunç olay! İnşaat işçisi 6. kattan düştü
Beylikdüzü'nde korkunç olay! İnşaat işçisi 6. kattan düştü
New York Times meydanında ilk kez teravih namazı kılındı ABD'liler ne olacak diye sordu
New York Times meydanında ilk kez teravih namazı kılındı ABD'liler ne olacak diye sordu
ATV'nin Adı Sevgi dizisi 5. bölüm fragmanı
ATV'nin Adı Sevgi dizisi 5. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 38. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 38. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 55. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 55. bölüm fragmanı
Show TV'nin Baba dizisi 8. bölüm fragmanı
Show TV'nin Baba dizisi 8. bölüm fragmanı
Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı! O anları video ile duyurdu...
Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı! O anları video ile duyurdu...
ABD'de silahlı saldırı dehşeti! En az 6 kişi öldü 9 kişi de yaralandı
ABD'de silahlı saldırı dehşeti! En az 6 kişi öldü 9 kişi de yaralandı