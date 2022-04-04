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Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan yüzünü gerdirdi!

Mayıs ayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturacak olan Seda Sayan, hazırlıklara başladı.

Eğlenceli karakteriyle tanınan 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. kez nikah masasına oturmak için hazırlıklar yapmaya başladı. 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzere olan Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı.

Bu zamana kadar sayısız estetik operasyon yaptıran ve son olarak Fransız askısı ile yüzünü gerdiren Seda Sayan bu sefer de Deeplift tekniğiyle yüzü ile gıdısını gerdirdi. Sayan'ın işlem yaptırdığı anlar ise canlı canlı sosyal medyada yayınlandı.

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