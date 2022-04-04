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MEDYA

Nagehan Alçı'nın muhalefetle ilgili iddiası olay oldu canlı yayında söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şifa' tavsiyesi olarak önerdiği yiyeceklerin siyasetçiler tarafından gündem edilmesini eleştiren gazeteci Nagehan Alçı, "Ben Türk muhalefetinin önemli bir kısmının devletin kontrolünde olduğu kanaatindeyim" dedi. 

Habertürk'te canlı yayınlanan "Kübra Par'la açık ve net" programında konuşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan tartışılacak açıklamalar geldi.

Erdoğan'ın manda yoğurdu tavsiyesiyle ilgili muhalefetin tavrını eleştiren Alçı, Erdoğan'ın sözleri üzerinden gündem oluşturulmasını doğru bulmadığını söyleyerek "Bunlar muhalefetin ezici coğunluğunun bayıldığı konular. Türkiye'de ekonomi ciddi bir problem ama konfor alanı bunlar. Türkiye'de gerçek meseleler üzerinde konuşmak gerekiyor. Muhalefetin önemli bir kısmı magazinel konular üzerinde tepinip duruyor. Muhalefet kısır tartışmalar üzerinde vakit kaybediyor" dedi. 

Alçı sözlerinin devamında "Ben Türk muhalefetinin önemli bir kısmının devletin kontrolünde olduğunu düşünüyorum. Böyle malzemeler olmasa ne yapacaklar açıkçası şaşırıyorum." dedi. 

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