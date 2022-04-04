Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a ağır sözler! 'Keşke ameliyat olmasaydı' deyip şok suçlamalarda bulundu

FENERBAHÇE'de başkanlık kavgası kızıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski Başkan Aziz Yıldırım'ı adeta topa tuttu. Aziz Yıldırım'ın kendisi göreve geldiği günden bu yana arkasından iş çevirip, kuyusunu kazdığını belirten Ali Koç, "Bugün ameliyat olmuş, keşke ameliyat olmasaydı, söyleyeceğim çok şeyler vardı" dedi...

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği 1. Yıl Balosu'na Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a yüklenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın ameliyat olduğu için şanslı olduğunu, aksi takdirde daha fazla şeyler söyleyeceğini ifade etti. Ali Koç'un Aziz Yıldırım'la ilgili sözlerinden bazıları şöyle:

Keşke ameliyat olmasaydı çünkü çok söyleyeceğim vardı...

- Aziz Yıldırım ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı.

- Defalarca söylememe rağmen karşıma çık karşıma aday ol, televizyonsa televizyon... Çıkmadı... Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyup...

- Onları niyetleri, tekrar başkan olmak falan değil, tek dertleri benim pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler.

Aday olsun yarın seçime giderim...

- Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam geçirdi.

- Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum.

- Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim.