BIST 2.252
DOLAR 14,70
EURO 16,23
ALTIN 905,83
GÜNCEL

New York Times meydanında ilk kez teravih namazı kılındı ABD'liler ne olacak diye sordu

ABD'nin New York kentindeki ünlü Times meydanı bir ilke tanıklık etti. Ünlü meydanda ilk kez teravih namazı kılındı. O anlara tanık olan Amerikalılar polislere 'Ne yapacaklar' şimdi diye sordu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) New York kentinin Times Meydanı'nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı. Ramazan ayını karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için ABD'li Müslümanlar teravih namazını Times Meydanı'nda kıldığı öğrenildi.

Times Meydanı'nda Müslümanların namaz kılması çevredekilerin de dikkatini çekti. Müslümanların Times Meydanı'nda kıldıkları tarihe damga vuran ve Times Meydanı'nda ilk kez kılınan teravih namazının görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Namaz kılan Müslümanların hem fotoğraflarını çekenler hem de kamera kaydına olanlar da oldu.

Ne olacak şimdi?


Times meydanındaki teravih namazına denk gelen vergi rekortmeni ünlü avukat Gönenç Gürkaynak bir ABD'li ile polis arasında denk geldiği konuşmayı sosyal medya hesabından şöyle aktardı:
-Bir müvekkil toplantısı için New York'a geldim. Toplu namaz için polis Times Square meydanını kapatmış. Bir Amerikalı polise soruyor "ne olacak" diye. Polis "tam bilemiyorum, bize çok ses çıkmayacağı ve 25 dakika süreceği söylendi" diyor. Soruyu soran "izleyelim öğrenelim" diyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fahrettin Koca paylaştı: Benim çilem bitmeyecek
Fahrettin Koca paylaştı: Benim çilem bitmeyecek
Korkunç görüntüler! Darp edip başını ezmeye çalıştılar
Korkunç görüntüler! Darp edip başını ezmeye çalıştılar
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 38. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 38. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 55. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 55. bölüm fragmanı
Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı! O anları video ile duyurdu...
Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı! O anları video ile duyurdu...
ABD'de silahlı saldırı dehşeti! En az 6 kişi öldü 9 kişi de yaralandı
ABD'de silahlı saldırı dehşeti! En az 6 kişi öldü 9 kişi de yaralandı
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı kışlanın içinden almasına tepki yağdı! Askerlerin açıklaması şoke etti!
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı kışlanın içinden almasına tepki yağdı! Askerlerin açıklaması şoke etti!
İstanbul Boğazı'na gelen serseri mayınlar böyle patlatıldı!
İstanbul Boğazı'na gelen serseri mayınlar böyle patlatıldı!
Türk komandosu kullandı, Hezarfen Paraşüt Simülatörü için ilk ihracata kapı açıldı
Türk komandosu kullandı, Hezarfen Paraşüt Simülatörü için ilk ihracata kapı açıldı
İstanbul'da 'sadece turist' alan boş taksiler! Taksiciler, rezaleti görüntüleyen müşteriye saldırdı
İstanbul'da 'sadece turist' alan boş taksiler! Taksiciler, rezaleti görüntüleyen müşteriye saldırdı