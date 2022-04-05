Fatma Şahin aylar sonra Muharrem Sarıkaya'nın tokatına neden sessiz kaldığını açıkladı! Görmemiş, görseymiş...

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendisinin karşısında HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın İHA çalışanı Ahmet Demir’i tokatlamasına o anda neden sessiz kaldığı konusunda aylar sonra konuştu. Fatma Şahin program sırasında başka bir monitöre baktığı için olayı fark edemediğini söyledi. Şahin, teşekkürü de Muharrem Sarıkaya'ya değil, reji odasına ettiğini anlattı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep’teki çekim esnasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir’e attığı tokat esnasında neden hiçbir şey yapmadığını açıkladı. Şahin olayı görmediğini ifade ederken o anlarda neler olduğunu ve sonrasındaki yaşananların detaylarını anlattı, İşte Fatma Şahin'in o sözleri...

Bana dediler ki ekrana bakacaksın, ama...

- Ben yayına geç kalmıştım. Gelir gelmez oturdum. Sizin monitörünüz bu dendi ve oturduk. 40 dakikam vardı ve tek amacım bu programı nasıl verimli geçirebilirimdi.

- Bana dediler ekrana bakacaksınız ama arkadan bir sesler geliyordu. Muharrem Sarıkaya “sistem çöktü” diyor. Ana monitörden bana dediler ki “Başkanım sistem çöktü buradan yöneteceğiz yayını.”

Tokatı görsem "ne oluyor, napıyorsunuz? derdim

- Ben bu olayı görseydim “Ne oluyor napıyorsunuz?” derdim. Bir televizyoncu beni çok iyi anlayabilir. Ben bu olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim.

- Bu olay sonrası o kadar üzüldüm ki. Eşim bile olayı sonradan anlamış. Bir saniyelik bir olaydan farklı şeyler çıkartılmak istendi. Ben eleştirilere saygı duyuyorum.

- Fark etmiş olsaydım ayağa kalkıp “Sen ne yapıyorsun” diyebilirdim. Sonradan gördüklerimi görseydim “Ne oluyor” derdim. Ben daha sonra yayında çıktığı zaman detaylı olarak gördüm. Ben başka monitöre bakıyordum, rejideki kız bana devam et dedi.

Benim teşekkürüm rejideki arkadaşa!

- Ben çaprazdaki kamerama bakıyordum. Canlı yayındayız ve doğru yönetmek zorundayım diyordum kendime. 40 dakika sürdü program. Rejideki kız bana dedi ki "Siz olmasaydınız bu programı yapamazdık. Teşekkür ederiz, sizi seviyoruz."

- Ben de ona "Ben de sizi seviyorum" dedim. Ama bu cümle farklı yere çekildi. Ben kendime göre sistem çöktü ve canlı yayın berbat olabilir diye üzülmüştüm.