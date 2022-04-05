Ünlü gazeteci Rauf Kemal Gerz feci kazada hayatını kaybetti! Ölmeden saatler önce...

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere birçok şirkettin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Gerz, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.





Efsane Gazeteci Rauf Gerz'in vefat haberini alan sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Kafa Radyo'daki son programında Gerz “Sebepsiz yere tek bir gün bile mutsuz olmaya hakkımızın bulunmadığına inanırım” şeklinde konuşmuştu. Gerz ayrıca ölmeden saatler önce sosyal medya hesbaından kendi yazdığı şiiri paylaşmıştı











Rauf Gerz kimdir?

Gerz, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Evli ve bir çocuk babası olan gazeteci, Marmara Üniversitesinde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı.1984 yılında Son Havadis Gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Günaydın Gazetesine polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988 yılında havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanında görev almaya başladı. 1991-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesinin, havaalanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanının kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002-2006 yılları arasında Akşam Gazetesine haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı.







2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanından ayrılarak Onur Havayollarının Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Öte yandan 2006-2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesinde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılından itibaren 2012'ye kadar NTV Radyoda OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otayla birlikte sundu. 2009 yılından günümüze kadar motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazmaktadır. Onur Havayolları Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine devam eden Rauf Gerz, havayolunun bünyesinde bulunan dergilerin yanı sıra ulaşım sektöründeki başka dergilerin de yayın başkanlığıyla birlikte koordinasyonunu da yönetmekteydi.