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Nisa Mihriban bebeği terk eden anne yakalandı! Sağlık çalışanı sütanne oldu

Pendik’te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın 3 aylık bebeğe süt annelik yapması Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım servisine alındığı öğrenilirken, bebeğini terk eden anne savcılığın talimatıyla “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “terk” suçlarından gözaltına alındı.

Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe ‘Nisa Mihriban’ adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler anneyi buldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bebeğini terk eden anneyi bulmak için çalışma başlattı. 60 güvenlik kamerasını inceleyen polisler, şüpheli Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiğini, daha sonra taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını belirledi.

Bebeğini terk eden anne gözaltında
Görüntüleri izleyen ekipler, Ebru S.’nin daha sonra bir araca bindiğini tespit etti. Araç sahibinin M.D. isimli şahıs olduğu, aracın Gebze Dilovası’nda olduğu belirlendi. Polis ekiplerince ifadesi alınan M.D., Ebru S. ile eskiden tanıştıklarını, Ebru S.’yi arabasına aldıktan sonra Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiklerini ve daha sonra evine bıraktığını söyledi.

Şüpheli Ebru S. savcılığın talimatıyla “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “bebek terk etmek” suçlarından gözaltına alındı. Ebru S.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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