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Grammy aldığını tuvalette duyan Doja Cat iç çamaşırını çekmeden sahneye çıkınca...

2022 Grammy Ödül törenine şarkıcı Doja Cat 'tuvalet ve iç çamaşırı' kriziyle damga vurdu. İlk kez ödül alan Doja Cat, anons edildiği anlarda tuvaletteydi ve koşarak sahneye çıktı. Ünlü rapçi konuşma yaptığı sırada ise yüzlerce seyircinin önünde iç çamaşırını düzeltti.

Bu sene düzenlenen 64'üncü Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. Son yılların popüler şarkıcılarından Doja Cat Grammy Ödül töreninde gündem oldu.

İlk kez ödül alan Doja Cat, anons edildiği anlarda tuvaletteydi ve koşarak sahneye çıktı. Ünlü rapçi tuvaletten koşarak gelince iç çamaşırı krizi yaşadı. Sahnede konuşma yaptığı sırada yüzlerce seyircinin önünde iç çamaşırını düzeltti.

Doja Cat, anons sırasında tuvalette olduğunu belirterek "Hayatım boyunca hiç bu kadar hızlı işemememiştim" yorumuyla seyircileri güldürdü. Ünlü şarkıcı ödül aldığı sırada duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Doja Cat birkaç gün önce Paraguay'da yapılması beklenen konserinin hava koşulları nedeniyle iptal olması sonrası hayranlarının tepkisinin ardından müziği bıraktığını açıklamıştı.

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