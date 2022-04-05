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Tarkan yalakalığın dibine vurdu! Beren Saat de yalan siyasetine soyundu

Bir Cem Yılmaz vardı, bir de Şahan Gökbakar... Şahan Gökbakar son dönemlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı'na özenmiş olmalı ki ülkeyi yönetebileceğini falan düşünüyor, onun yollarını yapıyor...

Son olarak Beren Saat bir ödül töreninde ortaya çıktı... Tayyip Erdoğan'ın davetlerine giden bütün sanatçılar 'yakala oluyor?' ama muhalefetin toplantılarına katılan sanatçılar kahraman oluyor... Aldı eline önceden hazırladığı metni başladı okumaya... Türkiye'nin geldiği noktayı yerden yere vurdu... Tabii ki siyasetin dibine vura vura...

Tarkan da İzmir'de bir konsere çıktı ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i yere göğe sığdıramadı... Ama Tarkan yapınca "YALAKA"lık olmaz değil mi?.. Olur kardeşim olur... Bu ne Tarkan, yalakalıkta PİK yapmışsın... Bunlarda yalan da var yalakalık da var, operasyon da var...

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