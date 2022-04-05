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Cem Küçük'ten olay sözler! İnsanlar ekmek bulamıyorsa 7 milyon kişi Bergen filmine nasıl gitti?

HABERTÜRK canlı yayınına Cem Küçük'ün ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ile sözleri damga vurdu. "Türkiye'de hayat pahalılığı dışında bütün rakamlar iyiyi gösteriyor. Çiftçinin durumu da iyi" diyen Cem Küçük, "İnsanlar ekmek bulamıyor, yiyemiyor böyle bir şey yok. Türkiye'de en ucuz sinema bileti 30-40 lira. Bergen filmine 7 milyon kişi gitti, 140 milyon hasilat yaptı.  1 bilet 40 Lira. Nasıl gittiler?" diye konuştu.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 61'in üzerindeki enflasyon rakamları Habertürk'te Kübra Par'ın programında tartışıldı. Programa Cem Küçük'ün sözleri damga vurdu. Ülkede sorunlar olduğunu ama ekmek bulamama gibi bir durumun olmadığını öne süren Cem Küçük, örnek olarak Bergen filmini izleyen 7 milyon kişi gösterdi. 

Nasıl oluyor da sinemalar, eğlence yerleri doluyor?
Küçük, ''Türkiye'de sıkıntı var. İnsanlar ekmek bulamıyor, yiyemiyor böyle bir şey yok. Türkiye'de en ucuz sinema bileti 30-40 lira. Bergen filmine 7 milyon kişi gitti, 140 milyon hasılat yaptı. 1 bilet 40 Lira. Nasıl gittiler? Millet nasıl oluyorda bütün eğlenceleri dolu oluyor, sinemalar dolu oluyor?'' diye konuştu. 

Çiftçinin durumu iyi! Millet her şeyi takır takır alıyor...
Sebze fiyatlarına gelen aşırı zamlar için "Yaz sebzesini kışın alıyorsun, git o sebzeleri yazan al bakalım! Sonra da pahalılık diyorsun... Vatandaş hepsini takır takır alıyor. Tüketim rekorları kırılıyor..." sözleri stüdyoda gerginlik ve tartışma çıkardı. Cem Küçük, çiftçinin durumunun da iyi olduğunu iddia etti.

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