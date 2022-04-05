Ramazanı rakı sofrası kurarak kutladı! Temel Karamollaoğlu ne diyecek?

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'dan skandal bir paylaşım gelmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'nun çekip sosyal medya hesabında paylaştığı bir video tepkilere neden olmuştu. Avcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, mübarek Ramazan ayını alkol sofrası kurarak karşıladığını söyledi. Avcu, "Mehmet eniştemin bahçede Ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hadi Özışık ise bu konuyla ilgili ''Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP "değişti" diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise her fırsatta "helalleşelim" diyor. CHP değişti mi peki? İşte Ramazan ayını rakı sofrasında karşılayan CHP ilçe başkanı ve verdiği mesaj... İzlerken CHP ne kadar da değişmiş diyeceksiniz... '' ifadelerini kullandı.