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Nisa bebeğin terk edildiği son anlar görüntülendi Acil tıp teknisyeni sütannelik yapmıştı

Pendik’te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye’nin gündemine oturdu. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S. tarafından metroda taşındığı ve sokağa bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik’te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye’nin gündemine oturdu. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S. tarafından metroda taşındığı ve sokağa bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Basına yansıyan olay ülkenin gündemine otururken polis bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.’yi gözaltına aldı.

Bebeğin annesi tarafından terk edildiği anlar kamerada
Öte yandan, anne Ebru S.’nin bebeğini terk ettiği ve oradan kaçtığı anlar güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ebru S. bebeğini metro istasyonunda taşıyor ve istasyondan çıkıyor. Adından Ebru S. bebeğini bırakacağı yere yakın bir yerde taksiden iniyor. Ebru S. bebeğini bir sokağın ortasında bırakıyor ve bindiği araç ile oradan uzaklaşıyor.

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