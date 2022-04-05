Düzce'de görülmemiş hırsızlık! Belediye görüntüleri paylaştı: Bir anda hokkabaz sandık

Cem Küçük'ten olay sözler! İnsanlar ekmek bulamıyorsa 7 milyon kişi Bergen filmine nasıl gitti?

Gülmekten soruyu cevaplayamadı! 'Her şeyi biliyoruz konuşmuyoruz' diyen Nihat Hatipoğlu olay oldu: Bu işleri biraz öğrendik