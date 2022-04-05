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Düzce'de görülmemiş hırsızlık! Belediye görüntüleri paylaştı: Bir anda hokkabaz sandık

İhlas Haber Ajansı

Düzce'de vatandaşların kaldırıma araçlarını park etmesini engellemek amacıyla konulan demir duba, bir şüpheli tarafından çalındı. O anlar Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

Düzce Belediyesi ekipleri Akçakoca Caddesi'ndeki demir dubanın yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dubanın çalındığını gördü.

Görüntülerde, şüphelinin hurda aracının arkasından çıkardığı siyah poşetle dubanın üzerini örttüğü, ardından dubayı da alarak uzaklaştığı görülüyor.

Hırsızlık anları Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

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