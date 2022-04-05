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POLİTİKA

MHP, 'Enflasyon açıklananın çok üstünde! Zamlar milletin belini büküyor' diyen Baki Ersoy'u affetmedi!

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" açıklamaları nedeni ile disipline sevk edildi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak disipline sevk edildi. Ersoy'un katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Ersoy'un "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" sözleri Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu şeklinde değerlendirilmişti.  

MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." dedi.

Baki Ersoy neler demişti?
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” açıklaması yapmıştı.

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