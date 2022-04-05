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Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Dinleyenleri şaşkına çevirdi: Enişteye bak be

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirdi.

Yıllardır mutluluğu arayan ünlü şarkıcı Hadise, aşkı sevgiyi iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler'de bulmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz ay nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz günlerde ön balayına çıkmış yorgunluk atmıştı. Sürekli gündeme gelen aşıklar yine sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Dinçerler'in Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını söylediği video ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoda Dinçerler'in sesi çok beğenildi. Hadise hayranları "Enişteye bak be, Usta şarkıcıyım diyenlerden daha iyi okuyor" gibi yorumlar aldı.

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