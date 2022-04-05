Ünlü rapçinin cesedini sahneye sabitlediler! Hayranları dans edip eğlendi: Skandal görüntü kan dondurdu

Geçtiğimiz günlerde vurularak öldürülen rap müzik yıldızı Goonew'in anma törenine ait görüntülerin ortaya çıkması ile sosyal medyada tepkilere yol açtı. Hayranları, gece kulübünde, 24 yaşında öldürülen rapçinin cesedinin önünde bütün gün dans etti.

ABD’nin Maryland eyaletinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucu öldürülen rapçi Goonew’in anma görüntüleri gündem oldu. ABD’nin başkenti Washington DC’deki Bliss gece kulübünde düzenlenen anma töreninde, geleceğin rapçisi olarak adlandırılan Goonew’in mumyalanmış cesedi sahneye çıkarıldı. Rapçinin cansız bedeni sahneye sabitlenirken hayranları önünde dans edip şarkı söyleyerek Goonew’i andı.



Rahatsız edici görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi ‘anma partisi’ne tepki gösterdi. Birçok kişi görüntüleri, ‘tuhaf’, ‘rahatsız edici’ ve ‘saygısız’ olarak nitelendirdi. Sosyal medya üzerinden duruma tepki gösteren isimlerden biri de ünlü rapçi 50 Cent oldu. Goonew’in vücudunun sergilendiği videonun altına yorum yapan 50 Cent, “Oh (kahretsin)! Bunun ne olduğunu şimdi anladım.” dedi.







Hemen yanında havai fişekler patlıyor

Ünlü haber sitesi The Shade Room, konukların rapçinin anma etkinliğine girişte 40 dolar ödediğini duyurdu. Etkinlik sırasında kaydedilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Goonew sahne adıyla rap yapan Markelle Morrow’un sweatshirt, kot pantolon ve spor ayakkabılarla giydirilerek sahneye sabitlendiği görülüyor. Bir noktada, Morrow’un hemen yanında havai fişekler patlıyor.



"Herkesten içtenlikle özür dileriz"

Bliss gece kulübünün yönetimi, Pazartesi günü Instagram sayfasında, gönderiyle ilgili artan tartışmalar üzerine bir açıklama yayınladı. Mesajda, ‘Yerel bir cenaze evi, Goonew’un ölümünü anmak için gece kulübümüz ile iletişime geçti. ‘Bliss ne olacağından asla haberdar olmadı. Üzülmüş veya kırılmış olabilecek herkesten içtenlikle özür dileriz.” ifadeleri yer aldı. 24 yaşındaki rapçi, 18 Mart’ta Maryland’de vurularak öldürülmüştü.