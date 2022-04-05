Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sahip olduğumuz zenginliklerin kıymetini ne yazık ki bilemiyoruz. Doğru düzgün bir tarım politikası olsa bırakın 85 milyonu, 300 milyonu besleyecek bir imkana sahibiz aslında." dedi.

Beraberinde partisinin Yalova İl Başkanı Ertan Şener ile Safran köyünde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğine gelen İnce, hayvanların bulunduğu alanda basın toplantısı düzenledi.

İktidar ve muhalefeti eleştiren İnce, tarım konusunda yaşanan sorunların merkezinde marketlerin olmadığını, asıl sorunun ahır, sera ve tarlada olduğunu ifade etti.

İnce, "Ucuz et yemek istiyorsanız ahırdaki sorunu çözeceksiniz. Ucuz domates yemek istiyorsanız seradaki sorunu çözeceksiniz. Sorunları doğru tespit edip çözüm önerilerini sunmamız lazım. Yüksek girdi maliyetleri ile üretim yapmaya çalışan çiftçilerimiz var ve bununla baş edemiyorlar. Dünya piyasalarıyla rekabet edemiyorlar. Verimliliğimiz çok düşük. Yani biz dekarda 275 kilogram buğday alıyoruz, Arnavutluk'ta bile bu 800 kilogram. Dışa bağımlıyız. Sahip olduğumuz zenginliklerin kıymetini ne yazık ki bilemiyoruz. Doğru düzgün bir tarım politikası olsa bırakın 85 milyonu, 300 milyonu besleyecek bir imkana sahibiz aslında." diye konuştu.