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Oğuzhan Uğur Doğu Perinçek'e verdi veriştirdi! Öcalan'ı sorgulayan komutan da destek çıktı

Oğuzhan Uğur programında terörist başı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur'la Vatan Partisi'ni ve Genel Başkanı Doğu Perinçek'i 'Rusçu'luk yaptıkları gerekçesiyle verdi veriştirdi.

Oğuzhan Uğur, Youtube kanalı Babala TV'de yayınlanan Mevzular'ın 52. bölümünde babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatırdı. Hasan Atilla Uğur programda Rusya tarihine değinde, yapılan yanlış hamleler nedeniyle Rusların sürekli ağır bedeller ödediğini hatırlattı. Oğuzhan Uğur, babasının bir dönem Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı Vatan Partisi'ni ve Genel Başkanı Doğu Perinçek'i 'Rusçu'luk yaptıkları gerekçesiyle isim vermeden eleştirdi.

Uğur "Bizim de kenarından, köşesinden geçtiğimiz partiler, bağnaz partiler, başındaki siyasetleri hiç değiştirmeyen partiler alenen Rusçuluk yapıyor. Bizim Rusçu da Amerikancı olmamız lazım, biz olmamız lazım." ifadelerini kullandı. Babası Hasan Atilla Uğur ise, "Millici olmamız lazım" dedi.

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