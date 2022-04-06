Survivor'da Ardahan elendi! Acun Ilıcalı ada konseyinde açıklayınca çok üzüldüm deyip...

Survivor All Star 2022'nin 5 Nisan Salı günü yayınlanan bölümünde elenen isim belli oldu. Adaya veda eden isim Ardahan oldu.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Ardahan eleme adayı olarak belirlendi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak seçti ve yokluk adasına giden 2. yarışmacı oldu. Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan isim olan Gizem 3. eleme adayı oldu. Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada ise Gökhan ve Yağmur'un isimleri eşit yazılınca performans birincisi Anıl, son eleme adayı olarak Gökhan'ın adını verdi.

Elemeye kalan 4 yarışmacı için SMS oylaması yapıldı. Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı ise yarışmaya veda eden ismi açıkladı. Oylama sonuçlarına göre Gökhan, Gizem, Barış ve Ardahan arasından en az oyu alan yarışmacı Ardahan oldu.

"HAYALLERİME VEDA ETTİM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Elendiğini öğrenince çok üzülen Ardahan, "Hayallerime veda ettim, üzgünüm. Şampiyonlarla yarıştım. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum, ben onlardan razıyım, onlar da benden razı olsun" şeklinde konuştu.