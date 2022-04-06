BIST 2.347
DOLAR 14,74
EURO 16,06
ALTIN 909,08
GÜNCEL

Cübbeli Ahmet Hoca'yı şok eden araştırma! 'Yakın zamanda çoluk çocuk gavur olacak' LGBT'li İmam Hatipliler...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Bir araştırmaya göre 400 bin genç deist ya da ateist olma tehlikesi var. Bunların yüzde 70'i de namazlı abdestli ailelerin çocukları" dedi. "Yakında çoluk çocuk gavur olacak" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı’nda LGBT yürüyüşünde varmış" dedi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube hesabından yayınladığı videoda gençler arasında artış gösteren “Ateizm” ve “Deizme” değindi ve muhafazakar aileleri çocuk yetiştirme konusunda topa tuttu. Yapılan bir araştırmaya göre 400 bin gencin deistlik ve ateistlik tehlikesi altında olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları şöyle:

- 400 bin gencimiz ateistlik ve deislik tehlikesi altındaymış. Bunların ekserisi beni dinleyen, sizin gibi namazlı abdestli, kimisi hafız, hacı hoca takımının çocuklarıymış. Bu bizim için büyük tehlike ve kayıp. Zaten dinsizin oğlu dinsiz, ateistin oğlu ateist, donsuzun oğlu donsuz olmuş, onların bir kaybı yok.

Hacı hoca takımının çocuk yönetiminde yanlışlık...
- Biz diyoruz ki efendim; solcudur, komünisttir, kemalisttir bilmem ne bu aileler zannediyoruz. Adamlar 400 bin kişinin çetelesini tutmuş aileleriyle konuşuyorlar, yüzde 70 namazlı abdestli, burada bir yanlış yok mu? Hacı hoca takımının çocuk yönetiminde, eğitiminde yanlışı yok mu?

4 bin 500 kişi Cerrahpaşa'ya cinsiyet değiştirme ameliyatı için başvurmuş
Aldığı bazı duyumlarla ilgili de konuşan Cübbeli Ahmet, ”4 bin 500 kişi Cerrahpaşa’ya müracaat etmiş, erkek ya da kadın olmak operasyonu için, masraflarını da devlet karşılayacakmış” dedi.

LGBT yürüyüşüne katılan çoğu İmam Hatipli öğrenciler....
İmam hatip liselerine giden öğrencilerin, LGBT yürüyüşlerine katıldığını belirten Cübbeli Ahmet, "Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı’nda LGBT yürüyüşünde varmış. Hükümete yakın kesimden bilgi aldım yahu muhalefetten değil ki” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nihat Hatipoğlu gülmekten soruyu cevaplayamadı! 'Her şeyi biliyoruz konuşmuyoruz'
Nihat Hatipoğlu gülmekten soruyu cevaplayamadı! 'Her şeyi biliyoruz konuşmuyoruz'
Müge Anlı Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözüyle tepki çekti! TT olunca da tepkilere kızdı
Müge Anlı Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözüyle tepki çekti! TT olunca da tepkilere kızdı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Göz gözü görmedi! İstanbul sise gömüldü
Göz gözü görmedi! İstanbul sise gömüldü
Survivor'da gergin anlar! Oyun sonrası ortalık karıştı
Survivor'da gergin anlar! Oyun sonrası ortalık karıştı
Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı
Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı
Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Dinleyenleri şaşkına çevirdi: Enişteye bak be
Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Dinleyenleri şaşkına çevirdi: Enişteye bak be
MHP, 'Enflasyon açıklananın çok üstünde! Zamlar milletin belini büküyor' diyen Baki Ersoy'u affetmedi!
MHP, 'Enflasyon açıklananın çok üstünde! Zamlar milletin belini büküyor' diyen Baki Ersoy'u affetmedi!
Düzce'de görülmemiş hırsızlık! Belediye görüntüleri paylaştı: Bir anda hokkabaz sandık
Düzce'de görülmemiş hırsızlık! Belediye görüntüleri paylaştı: Bir anda hokkabaz sandık
Ünlü rapçinin cesedini sahneye sabitlediler! Hayranları dans edip eğlendi: Skandal görüntü kan dondurdu
Ünlü rapçinin cesedini sahneye sabitlediler! Hayranları dans edip eğlendi: Skandal görüntü kan dondurdu