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Müge Anlı Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözüyle tepki çekti! TT olunca da tepkilere kızdı

Müge Anlı geçtiğimiz haftalarda evinde pompalı tüfek olan Suriyeli'ye kapak atmıştı. Müge Anlı bu kez Tatlı Sert programındaki Suriyeli açıklamasıyla tepkilerin odağına yerleşti. Programa katılan Bülent Tuna'nın Suriye mültecisi eşine vatandaşlık için yardım sözü verdi. Müge Anlı'nın bu desteğine sosyal medyadan tepki yağdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Celal'i son gören Bülent Tuna, bu kez Suriyeli eşi Esma Tuna ile ekrana çıktı. Bülent Tuna ile kendisinden büyük olduğu için evlenmek istemediğini belirten Esma Tuna, vatandaşlık kazanmak için ona 3 yıl tahammül ettiğini söyledi. 

Suriyeli kadın 'vatandaşlık için evlilik yaptığını' itiraf etmesinin hemen ardından Müge Anlı'ya seslendi. Esma Tuna, 'Müge Hanım benim senden ricam var. Bu vatandaşlık sen bana yardımcı oldu. 4 sene oldu kimse bana sahip çıkmadı' dedi. Bunun üzerine Müge Anlı 'Olayım ben sana çünkü senin de durumunu çok iyi görmüyorum açıkçası' karşılığını verdi. 

Suriyeliye vatandaşlık sözüne tepki yağdı
Müge Anlı'nın Suriyeli mülteciye 'vatandaşlık için yardımcı olma sözü' vermiş olması sosyal medyanın gündemine girdi. Müge Anlı'ya 'Suriyelilere vatandaşlık verilmesini istemiyoruz' diyenler yoğun tepki gösterdi. Bunun üzerine Müge Anlı canlı yayında tepkilere şu karşılığı verdi:

-Kanunları ben yapmıyorum. Kadın kazandıysa vatandaşlığını kazandı. Hakkını kazandığı halde erkek baskısı ile hakkını kullanamayan kişiye elbette yardım ederim. Sapla samanı karıştırmayalım. Kadın hakkını kazanmış... 

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