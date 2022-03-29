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Müge Anlı'ya çok bozuldum diyen Arif Verimli'den Şevki Sözen'e zehir zemberek sözler

Müge Anlı'ya çok bozuldum diyen Arif Verimli'den Şevki Sözen'e zehir zemberek sözler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Arif Verimli sonunda sessizliğini bozdu. Müge Anlı'ya bozulduğunu açıkça söyleyen Arif Verimli itirafları ile gündeme oturdu.

Müge Anlı'ya çok bozuldum diyen Arif Verimli'den Şevki Sözen'e zehir zemberek sözler

ATV'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı sert'ten uzun süre önce ayrılmasına rağmen hala programdan neden ayrıldığına ilişkin çeşitli spekülasyonlarla gündeme gelen Arif Verimli, eski iş arkadaşı Müge Anlı için çok konuşulacak sözler sarfetti. Yıllarca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programından ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Arif Verimli, konuk olduğu programda Anlı için zehir zemberek sözler söyledi. Anlı'nın programı iyi yönetemediğini söyleyen Verimli, "Beni çok kırdı, artık bir kıymeti yok benim için. Müge beni sevseydi bunları yapmazdı" dedi.

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Müge Anlı'ya çok bozuldum diyen Arif Verimli'den Şevki Sözen'e zehir zemberek sözler

Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programında ani bir kararla ayrıldı.

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Müge Anlı'ya çok bozuldum diyen Arif Verimli'den Şevki Sözen'e zehir zemberek sözler

Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında "Kimseye kırgın değilim" diyen Verimli, bu sefer de konuk olduğu programda ayrılışıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Müge Anlı'ya çok bozuldum diyen Arif Verimli'den Şevki Sözen'e zehir zemberek sözler

İlk kez bu kadar açıkça itiraf etti: Yasemin Özçelik'in sunduğu YouTube programına konuk olan ünlü psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca çalıştığı Müge Anlı'nın programından neden ayrıldığını ilk kez açık yüreklilikle itiraf etti. 

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