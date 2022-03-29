Müge Anlı'ya çok bozuldum diyen Arif Verimli'den Şevki Sözen'e zehir zemberek sözler

ATV'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı sert'ten uzun süre önce ayrılmasına rağmen hala programdan neden ayrıldığına ilişkin çeşitli spekülasyonlarla gündeme gelen Arif Verimli, eski iş arkadaşı Müge Anlı için çok konuşulacak sözler sarfetti. Yıllarca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programından ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Arif Verimli, konuk olduğu programda Anlı için zehir zemberek sözler söyledi. Anlı'nın programı iyi yönetemediğini söyleyen Verimli, "Beni çok kırdı, artık bir kıymeti yok benim için. Müge beni sevseydi bunları yapmazdı" dedi.