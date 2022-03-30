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Müge Anlı Suriyeli gence ayar verdi sosyal medyada viral oldu: Pompalı tüfeğin varsa ülkeni koru

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sunucu Müge Anlı, 13 yaşındaki Suriye kökenli Celal Seyit'in, ruhsatsız pompalı tüfeği olduğunu belirten ağabeyine 'Silaha o kadar meraklıysan gidip ülkeni korusaydın' dediği çıkışıyla sosyal medyada viral oldu.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, son bölümünde çok konuşulacak bir tepki vererek sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolmasıyla alakalı programa katılan Bülent Tuna, evinde pompalı tüfek bulundurduğunu söyledi. Sunucu Müge Anlı da bu duruma tepki gösterdi.

Müge Anlı çıldırdı!
5 yıldır kayıp olan ve yakınlarının bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemek üzere katıldığı programda, Celal Seyit'in izinin sürülmesi için bağlantı kurulan Suriye kökenli abisi, Antalya'da yaşadığını ve evinde ruhsatsız pompalı tüfek bulundurduğunu söyleyince ünlü sunucu çıldırdı!



Hafta içi her gün ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolması olayı işlendi. Canlı yayına bağlanan bir Suriyeli vatandaşın evinde ruhsatsız pompalı tüfek bulunması Müge Anlı'yı adeta çıldırttı. 

'Silaha o kadar meraklıysan gidip ülkeni korusaydın'

Müge Anlı, 13 yaşındaki Suriye kökenli Celal Seyit'in, ruhsatsız pompalı tüfeği olduğunu belirten ağabeyine 'Silaha o kadar meraklıysan gidip ülkeni korusaydın' dediği çıkışıyla sosyal medyada viral oldu.

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