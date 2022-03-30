İngiltere'nin çöpü Türkiye'ye geldi! GPS cihazı konulan poşet bakın hangi şehirden çıktı

Türkiye'nin Avrupa'dan yaptığı çöp ithalatı dünya basını tarafından da takip ediliyor. ABD basınında yer alan bir yazıda İngiltere'den yola çıkan bir çöp poşetinin Adana'ya yolculuğu incelendi.

İngiltere'den Türkiye'ye plastik atık ihracatı tepkilere yol açarken, yabancı basın da Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen çöpleri dikkatle takip ediyor. ABD merkezli yayın organı Bloomberg’de “Bir poşetin 3200 kilometrelik yolculuğu, geri dönüşümle ilgili karmaşık gerçeği ortaya koyuyor” başlıklı yazıda, İngiltere'deki ünlü bir süpermarket zincirine ait alışveriş poşetinin Türkiye'ye uzanan hikâyesi anlatıldı.



Bir dijital takip sistemiyle izlenen poşet, iki ay içinde Londra'dan 3200 kilometre uzaklıktaki Adana'da bir sanayi bölgesinde ortaya çıktı. Londra'dan sonra Hollanda, Almanya ve Polonya'yı gezerek Türkiye'ye ulaşan ve rengi griye dönen poşet, Adana'daki bir depo önüne rastgele yığılan, çoğu yabancı ülkelere ait plastik poşetler arasındaydı. Türkiye'de faaliyet yürüten bir geri dönüşüm şirketinde müdür olduğunu söyleyen bir kişi, plastik atıkları Avrupa'dan satın alarak Mersin Limanı üzerinden Adana'daki araziye taşıdığını ve atıkların geri dönüşümden geçeceğini söyledi.



Zehirli kimyasalların havaya ve toprağa karışıyor

Türkiye, İngiltere'nin en fazla plastik çöp gönderdiği ülkeler arasında son dönemde Polonya'yı geçti. Bloomberg, İngiltere'nin işlenmesi zor atıkları “daha yoksul ülkelere” göndererek bu konudaki sorumluluğunu bu ülkelere aktardığını yazdı. Çoğu zaman bu atıkların geri dönüşümden geçmek yerine yakıldığı ve zehirli kimyasalların havaya ve toprağa karışmasına yol açtığı belirtildi.



Türkiye Avrupa'nın çöplüğü

Haberde Türkiye'deki atık sahalarında her hafta şüpheli yangınlar çıktığına dikkat çekildi. Çevre örgütleri, daha önce de Adana'daki kaçak çöp sahalarında İngiltere’den gelen çok sayıda plastik poşet ve atığa rastlamıştı. Uzmanlar, “Avrupa'nın çöplüğü” haline gelen Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların halk sağlığı ve çevre için büyük risk yarattığına dikkat çekiyor.